Премьер и экс-премьер Японии сделали подношение храму Ясукуни, считающемуся в Азии символом милитаризма

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в среду направил ритуальное подношение синтоистскому храму Ясукуни, в котором хранятся списки солдат, погибших во время всех войн за Японию, в том числе военных преступников, казненных по итогам Токийского процесса (1946-1948). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал NHK.

Дар был направлен по случаю начала весеннего храмового фестиваля. Подношение главы правительства - "масакаки" - представляет собой украшенную лентами ветку японского вечнозеленого дерева сакаки.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ также в среду совершил церемониальное паломничество в синтоистский храм Ясукуни. Экс-премьер лично посещает Ясукуни уже второй раз с момента отставки осенью прошлого года.

"Я совершил паломничество для того, чтобы почтить души тех, кто сражался и отдал свои жизни за нашу страну", - приводит его слова агентство Kyodo. В настоящее время Абэ является депутатом ключевой нижней палаты японского парламента.

В синтоистском храме Ясукуни хранятся списки с именами всех японцев, погибших на полях сражений с середины XIX века. В этот перечень включены и военные преступники, казненные после капитуляции Токио во Второй мировой войне, поэтому посещения Ясукуни японскими официальными лицами вызывают протесты и воспринимаются в Китае, Южной Корее и других азиатских странах как оправдание японской агрессии.