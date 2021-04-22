Минздрав Боливии сообщил о выявлении британского штамма коронавируса

Заражения британским штаммом коронавируса зарегистрированы по меньшей мере в двух департаментах Боливии, сообщает в среду Минздрав республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По проанализированным результатам анализов четко установлено, что британский вариант [коронавируса] распространяется в Боливии", - говорится в заявлении ведомства. В каких именно частях страны зафиксированы заражения, не сообщается.

О том, что британский штамм коронавируса может быть на 70% более заразным, впервые сообщили общественности 19 декабря прошлого года на фоне роста заболеваемости в Великобритании. Эта мутация, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, была выявлена на юго-востоке Англии еще в сентябре, а к настоящему моменту случаи заражения ею отмечены в десятках стран.

К настоящему времени врачи Боливии выявили более 292 тыс. случаев заражения. Умерли более 12 тыс. человек.