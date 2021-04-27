В Мексике восемь человек погибли в перестрелке

По меньшей мере восемь человек погибли в ходе вооруженного столкновения между двумя группами гражданских лиц в районе Камарго в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики. Об этом сообщила в понедельник на своем сайте газета El Universal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На месте перестрелки были обнаружены семь сгоревших бронированных автомобилей кустарного производства. Согласно предварительным данным, к случившемуся имеет отношение организованное преступное сообщество "Картель северо-востока". Федеральные или региональные власти пока никак не прокомментировали эту информацию.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 8 апреля признал, что ситуация с умышленными убийствами в стране остается сложной, несмотря на все усилия властей. В 2020 году в республике, согласно официальным данным, было совершено 34,5 тыс. преступлений такого рода, примерно на 0,4% меньше, чем в рекордном 2019 году. По подсчетам министерства общественной безопасности и защиты граждан, большинство убийств совершается в штатах Гуанахуато, Мехико, Мичоакан, Нижняя Калифорния Северная, Халиско и Чиуауа.

В апреле 18 городов страны вошли в список 50 самых опасных в мире. Его составителями стали эксперты мексиканской неправительственной организацией "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции".