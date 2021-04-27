ВОЗ направила 2,6 тыс. сотрудников на помощь Индии в борьбе с COVID

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила более 2,6 тысячи сотрудников в Индию, чтобы помочь стране бороться с растущим числом случаев заражения коронавирусом, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По словам главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, эти сотрудники помогут индийским коллегам, давая технические консультации и оказывая помощь при вакцинации и мониторинге.

Он добавил, что ситуация в Индии сейчас "более чем душераздирающая".

"ВОЗ делает все, что может, предоставляетоборудование и материалы, включая тысячи кислородных концентраторов, передвижные полевые госпитали из сборных конструкций и лабораторные принадлежности", - сказал Тедрос Адханом Гебрейесус

В Индии сложилась сложная эпидемиологическая ситуация в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Последние несколько дней в стране фиксируют антирекорды по количеству выявленных случаев COVID-19. Накануне выявили более 352 тыс. новых случаев за сутки.

По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по летальности от вируса - четвертое. Больницы в Индии переполнены, кислородных баллонов не хватает. Из-за этого правительство критикуют за неподготовленность к новой волне эпидемии.

Ранее также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.