Президент Сомали откажется продлевать срок своих полномочий на два года

Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед заявил в среду, что откажется от продления срока своих полномочий на два года. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Мохамед сказал, что причиной такого решения стало внутреннее и международное давление после столкновений в столице Могадишо и раскол сил безопасности по этническому признаку. "Как гарант Конституции и обязанный найти баланс между политическим соглашением и недавно принятым Народной палатой законом, в субботу я предстану перед Народной палатой нашей республики, чтобы восстановить процесс 17 сентября между федеральным правительством Сомали и руководителями регионов", - говорится в заявлении, размещенном в среду на официальной странице президента Сомали в Twitter. Речь идет об избирательной модели, которая была согласована федеральными властями и регионами 17 сентября 2020 года.

"Наконец, я призываю всех наших мужчин и женщин в военной форме поддерживать мир в нашей столице и обеспечивать безопасность наших граждан, чтобы избежать любых нарушений безопасности. Я также прошу народ Сомали поддержать наши силы и сотрудничать с ними", - заключил он.