Три человека погибли из-за обрушения стены здания на юге Доминиканы

По меньшей мере три человека погибли в результате обрушения стены одного из зданий в городе Бани на юге Доминиканской Республики.

Об этом в воскресенье сообщает местная газета El Nacional, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести, их направили в госпиталь. Спасатели ведут поиск оказавшихся под завалами.