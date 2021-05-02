Три человека погибли из-за обрушения стены здания на юге Доминиканы
По меньшей мере три человека погибли в результате обрушения стены одного из зданий в городе Бани на юге Доминиканской Республики.
Об этом в воскресенье сообщает местная газета El Nacional, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести, их направили в госпиталь. Спасатели ведут поиск оказавшихся под завалами.
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