Блинкен заявил, что США не уходят из Афганистана, несмотря на вывод войск
Соединенные Штаты не собираются уходить из Афганистана, несмотря на вывод своих войск, и будут активно содействовать достижению властями в Кабуле и радикальным движением "Талибан" договоренности об общенациональном примирении. С таким заверением, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Кроме того, он предупредил, что США собираются решительно отвечать в случае нападений боевиков в Афганистане на выводимые войска.
14 апреля Байден сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение завершить свою операцию в Афганистане. Вывод американских войск начался на прошлой неделе. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября текущего года.
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