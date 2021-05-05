Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане

Сейсмологи во вторник зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов Королевства Тонга в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр находился примерно в 159 км к северо-востоку от столицы королевства - города Нукуалофа (население около 22,4 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация об угрозе цунами не поступала.