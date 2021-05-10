Рядом с аэропортом Ванкувера произошла стрельба

Стрельба произошла рядом с главным терминалом аэропорта канадского Ванкувера. Об этом в воскресенье сообщил телеканал СTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, полицейские разыскивают подозреваемых, о жертвах или пострадавших информации не поступало. В полиции обещали сообщить подробности в ближайшее время.

В данный момент аэропорт работает в штатном режиме. "Мы можем подтвердить, что ситуация в аэропорту Ванкувера под контролем. Аэропорт открыт и безопасен. Рейсы выполняются. Мы сообщим больше информации, когда она будет доступна", - говорится в Twitter воздушной гавани. В администрации аэропорта добавили, что в настоящее время работают с полицией по данному инциденту.