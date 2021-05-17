Число пострадавших при обрушении в синагоге близ Иерусалима превысило 200
Порядка 219 человек были госпитализированы в результате обрушения трибуны в синагоге в городе Гиват-Зеэв близ Иерусалима. Такие данные приводит в воскресенье израильское радио Kan, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его сведениям, 15 человек находятся в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие получили легкие травмы или ранения средней степени тяжести.
Ранее газета The Times of Israel информировала о 167 госпитализированных.
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