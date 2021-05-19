В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,6

Сейсмологи зафиксировали в среду землетрясение магнитудой 6,6 в юго-восточной части Тихого океана. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр находился в 3 251 км к северо-западу от чилийского города Вальдивия (население около 133 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация об угрозе цунами не поступала.