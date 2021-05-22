Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Фиджи

Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано в субботу в Тихом океане неподалеку от берегов Фиджи. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр находился в 349 км к востоку от города Ламбаса (население - около 28 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.

Данные об угрозе цунами не поступали.