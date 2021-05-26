С побережья Индии эвакуировали почти 3,5 млн человек из-за приближения циклона

Порядка 3,5 млн человек эвакуированы с прибрежных территорий восточных штатов Одиша и Западная Бенгалия, на которые надвигается циклон "Яас". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в среду телеканал NDTV.

Жители продолжают уезжать из регионов, на которые идет этот мощный тропический шторм.

Согласно прогнозам национальной метеорологической службы, "Яас" движется со стороны Бенгальского залива, неся с собой сильные ливни и ветер скоростью до 51,3 м/с.

Приостановлены полеты в аэропорту столицы Западной Бенгалии, города Калькутты. Власти рекомендовали больницам и организациям здравоохранения принять меры для бесперебойного обеспечения больниц электроэнергией и медицинским кислородом.