В Пакистане обнаружили индийский штамм коронавируса

Другие страны 28 мая 2021 23:59 (UTC+04:00)
В Пакистане обнаружили индийский штамм коронавируса

Первый случай инфицирования индийским штаммом коронавируса выявлен в Пакистане, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В результате анализа собранных за первые три недели мая образцов SARS CoV-2 были выявлены семь случаев заражения южноафриканским штаммом и один - индийским.

За последние 24 часа в Пакистане зарегистрировано 2 482 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных составило 913 784 человека. За время пандемии количество летальных исходов составило 20 607, выздоровели 834 566 человек.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
От Трои до Баку - конкурс красоты Miss&amp;Mister Azerbaijan-2021 (ФОТО)
От Трои до Баку - конкурс красоты Miss&Mister Azerbaijan-2021 (ФОТО)
Стало известно имя стилиста Самиры Эфенди на &quot;Евровидении-2021&quot;
Стало известно имя стилиста Самиры Эфенди на "Евровидении-2021"
Сценический наряд Самиры Эфенди на &quot;Евровидении&quot; создаст всемирно известный модельер
Сценический наряд Самиры Эфенди на "Евровидении" создаст всемирно известный модельер
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Пакистане обнаружили индийский штамм коронавируса Другие страны 28 мая 23:59
Противодействие Китаю будет в числе главных положений бюджета Пентагона на 2022 год Другие страны 28 мая 23:31
Завод по производству железобетонной продукции запустят в Туркестанской области Казахстана Казахстан 28 мая 23:17
В Иране наблюдается рост производства медного концентрата Экономика 28 мая 23:13
Срок восстановления временного гражданства Грузии продлен до 31 декабря 2022 года Грузия 28 мая 23:12
В Афганистане уничтожили главаря белуджских сепаратистов Пакистана Другие страны 28 мая 22:47
Очень нравится приезжать в Азербайджан и выступать здесь на соревнованиях – российская гимнастка Общество 28 мая 22:17
Сопредседатели МГ ОБСЕ призывают Армению и Азербайджан начать переговоры с целью демаркации границы Политика 28 мая 22:03
Состоялась встреча Посла Туркменистана в Италии с мэром города Виченца Туркменистан 28 мая 21:44
В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Maersk Emerald с заглохшим двигателем Транспорт 28 мая 21:21
Меры ЦБ по усилению иммунитета страхового рынка Азербайджана важны для его надежного развития – АСА Финансы 28 мая 20:24
Для нас большое счастье приехать в Азербайджан на чемпионат мира – гимнасты из Бразилии Общество 28 мая 20:07
В Баку состоялась церемония награждения победителей ЧМ по аэробике в программе аэростеп (ФОТО) Общество 28 мая 19:50
Первое место на ЧМ по аэробной гимнастике в Баку в программе аэростеп заняла команда из России Общество 28 мая 19:30
Отставка Айвазяна показывает, что Армения находится в глубоком политическом кризисе – азербайджанский политолог Политика 28 мая 19:21
В Баку состоялась церемония награждения победителей ЧМ по аэробике среди трио и в индивидуальной программе у женщин (ФОТО) Общество 28 мая 19:06
Отставка Ары Айвазяна является результатом глубокого противостояния в правительстве Армении – политобозреватель Политика 28 мая 19:05
Турецкая спортсменка завоевала золото в индивидуальной программе на ЧМ по аэробной гимнастике в Баку Общество 28 мая 19:01
Обострение ситуации на границе не сулит народу Армении ничего хорошего – азербайджанский депутат Политика 28 мая 18:46
Глава IATA считает, что кризис авиаотрасли вызван ограничениями из-за пандемии Транспорт 28 мая 18:44
С начало года порты Турции приняли свыше 3 тысяч судов Турция 28 мая 18:30
Первое место на ЧМ по аэробной гимнастике в Баку заняло трио из Болгарии Общество 28 мая 18:29
В Баку стартовали финальные соревнования 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике (ФОТО) Общество 28 мая 18:20
В Национальной арене гимнастики в Баку царит прекрасная атмосфера – итальянская спортсменка Общество 28 мая 18:20
Цифровизация электронного правительства Азербайджана может потребовать отказа от удостоверений личности ИКТ 28 мая 18:15
В настоящее время в Бакинском метро нет каких-либо технических проблем – ЗАО Общество 28 мая 18:03
Азербайджан увеличил импорт судов и плавучих конструкций почти вчетверо Бизнес 28 мая 17:59
Был счастлив узнать, что выступлю на чемпионате мира в Баку - гимнаст из Литвы Общество 28 мая 17:52
В городе Шуша торжественно отметили День Республики (ФОТО/ВИДЕО) Политика 28 мая 17:42
Лучшие моменты второго дня чемпионата мира по аэробной гимнастике в Баку (ФОТО) Общество 28 мая 17:36
В Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева прошел концерт в честь Дня Республики (ФОТО) Культура 28 мая 17:35
Владимир Зеленский поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю Дня Республики Политика 28 мая 17:18
В Баку состоялась церемония награждения победителей ЧМ по аэробной гимнастике в командном зачете (ФОТО) Общество 28 мая 17:17
Азербайджанская команда вышла в финал чемпионата мира по аэробной гимнастике в Баку (ФОТО) Общество 28 мая 17:06
На азербайджанских телеканалах в соответствии с расписанием представлена программа "Время урока" Общество 28 мая 16:59
Экспорт азербайджанского газа в Турцию вырос на 16% Энергетика 28 мая 16:46
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 28 мая 16:38
В Азербайджане выявлены 242 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 392 человека Общество 28 мая 16:34
Благодарны Азербайджану за предоставленную возможность проявить себя на соревновании – украинские гимнасты Общество 28 мая 16:33
Команда Азербайджана вышла в финал чемпионата мира по аэробной гимнастике в программе аэродэнс (ФОТО) Общество 28 мая 16:27
В Азербайджане прошел автопробег по случаю Дня Республики (ФОТО) Общество 28 мая 16:15
Новые видеокадры уничтожения военной техники армянской стороны во время Отечественной войны Азербайджана Политика 28 мая 16:08
Филармония отметила День Республики и свое 85-летие праздничным концертом "Мой Азербайджан" (ФОТО) Культура 28 мая 15:44
На каких условиях может быть заключен новый контракт по «Шах Дениз-1»? Энергетика 28 мая 15:40
Азербайджанский гимнаст Владимир Долматов вышел в финал чемпионата мира по аэробной гимнастике в Баку Общество 28 мая 15:22
Именно Армения ответственна за эскалацию в регионе - МИД Азербайджана Политика 28 мая 14:56
Бакинский метрополитен закупит новые вагоны Экономика 28 мая 14:54
Объем депозитов в банках Азербайджана незначительно вырос за год Финансы 28 мая 14:49
Азербайджан завоевал авторитет на международной арене - депутат Политика 28 мая 14:45
Военнослужащие ВВС Азербайджана выполняют полеты на учениях в Турции (ФОТО) Политика 28 мая 14:41
В Бакметрополитене опровергли утверждения о повышении стоимости проезда Общество 28 мая 14:28
Коронавирус в Израиле: За сутки выявлено 13 новых зараженных, ни один больной COVID-19 не умер Израиль 28 мая 14:13
Рост товарооборота между Турцией и Азербайджаном в апреле превысил $100 млн Турция 28 мая 14:05
Аджария открывает туристический сезон с 15 июня Грузия 28 мая 14:04
В Иране за сутки от коронавируса скончались 184 человека Общество 28 мая 14:02
Кремль сожалеет, что США решили не возвращаться в Договор по открытому небу США 28 мая 14:01
Песков заявил, что встречи Путина и Асада пока в планах нет Россия 28 мая 14:00
В Баку определились финалисты чемпионата мира по аэробной гимнастике среди смешанных пар Общество 28 мая 13:55
Туркменистан увеличил производство овощей Бизнес 28 мая 13:50
ГЭЦ Азербайджана обнародовал результаты второй попытки сдачи экзамена в магистратуру вузов Общество 28 мая 13:47
Россия и Словения договорились проработать правовую базу в области защиты инвестиций Россия 28 мая 13:45
Штайнмайер заявил о намерении баллотироваться на второй срок президентом ФРГ Европа 28 мая 13:43
В Агдаме создается промышленный парк - Указ Политика 28 мая 13:31
Президент Ильхам Алиев побывал в крепости Шахбулаг в Агдаме (ФОТО) Политика 28 мая 13:28
Президент Ильхам Алиев побывал в мечети Гияслы в Агдаме (ФОТО) Политика 28 мая 13:27
В Агдаме будут созданы Музей Победы и Музей оккупации под открытым небом (ФОТО) Политика 28 мая 13:26
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной началу восстановления города Агдам (ФОТО) Политика 28 мая 13:24
Глава Казахстана поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 28 мая 13:15
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент нового здания Агдамской городской школы номер 1 (ФОТО) Политика 28 мая 13:14
Совокупный объем банковских вкладов населения Азербайджана вырос за год Финансы 28 мая 13:12
Организация ЧМ по аэробной гимнастике в Баку просто фантастическая – болгарская спортсменка Общество 28 мая 13:09
Президент Ильхам Алиев побывал в дворцовом комплексе, где расположен дворец Панахали хана в Агдаме (ФОТО) Политика 28 мая 13:07
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Агдамского промышленного парка (ФОТО) Политика 28 мая 12:51
Президент Азербайджана заложил фундамент первого жилого здания, которое будет построено в городе Агдам (ФОТО) Политика 28 мая 12:49
Президент Ильхам Алиев посадил дерево в Агдамском городском лесопарке (ФОТО) Политика 28 мая 12:48
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Агдам, заложен фундамент автомобильной дороги Барда-Агдам (ФОТО) Политика 28 мая 12:45
Грузы из Африки переориентированы на маршрут ТМТМ через Азербайджан, Грузию и Казахстан Транспорт 28 мая 12:31
В столице и регионах Азербайджана за год незначительно снизилось банковское кредитование Финансы 28 мая 12:27
Туркменистан и Израиль обсудили перспективы взаимодействия в ряде сфер Бизнес 28 мая 12:25
В Баку стартовал второй день 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике (ФОТО) Общество 28 мая 12:23
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Зохра Абдуллаева (ФОТО) Социум 28 мая 12:21
Азербайджан вдвое увеличил экспорт пластмассы Бизнес 28 мая 12:10
Село Гасанлы Джебраильского района (ВИДЕО) Общество 28 мая 12:10
"Я – Азербайджанец!" - В Киеве снят клип в честь Дня Республики в Азербайджане (ВИДЕО, ФОТО) Культура 28 мая 12:06
Азербайджан обнародовал экспорт нефти в Ирландию Энергетика 28 мая 11:59
Метро Баку до окончания карантина будет работать в соответствии с рекомендациями Оперштаба при Кабмине Общество 28 мая 11:55
Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла Общество 28 мая 11:50
Внешнеторговый оборот Турции в апреле превысил $40 млрд Турция 28 мая 11:47
Армении стоит прислушаться к Азербайджану и передать карты минных полей - российский политолог Политика 28 мая 11:38
Премьер Азербайджана встретился с белорусским коллегой Политика 28 мая 11:36
В Париже прошел концерт в честь Дня Республики в Азербайджане (ВИДЕО, ФОТО) Культура 28 мая 11:26
Проактивные услуги электронного правительства Азербайджана способствуют росту аудитории госпорталов ИКТ 28 мая 11:24
Иран значительно увеличил импорт готовой одежды из Турции Турция 28 мая 11:20
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии в Нахчыване Политика 28 мая 11:19
Афганский банк может открыть свой филиал в Туркменистане Бизнес 28 мая 11:08
В России на 10% снизили экспортную пошлину на вывоз соевых бобов Россия 28 мая 10:41
Азербайджан экспортировал в Швейцарию ненефтяную продукцию на более чем $68 млн Бизнес 28 мая 10:36
Азербайджанская нефть продолжает дорожать Финансы 28 мая 10:35
Госсекретарь США поздравил Азербайджан с Днем Республики Общество 28 мая 10:31
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Да будет вечной независимость Азербайджана и свобода нашего народа! (ФОТО) Политика 28 мая 10:26
Все новости