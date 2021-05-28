В Пакистане обнаружили индийский штамм коронавируса
Первый случай инфицирования индийским штаммом коронавируса выявлен в Пакистане, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В результате анализа собранных за первые три недели мая образцов SARS CoV-2 были выявлены семь случаев заражения южноафриканским штаммом и один - индийским.
За последние 24 часа в Пакистане зарегистрировано 2 482 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных составило 913 784 человека. За время пандемии количество летальных исходов составило 20 607, выздоровели 834 566 человек.
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