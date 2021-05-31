Власти завершили расчистку места обрушения метромоста на юге Мехико

Разбор завалов на месте обрушения метромоста на юге Мехико в воскресенье был окончательно завершен. Об этом сообщило в Twitter городское управление по чрезвычайным ситуациям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня завершились работы по вывозу обрушившейся структуры 12-й линии [метрополитена] и ее частей в районе Тлауак, - говорится в записи. - Они были доставлены на склад для изучения". В расчистке места происшествия участвовали десятки людей и несколько единиц специальной техники.

Пролет метромоста у станции "Оливос" обрушился 3 мая поздно вечером вместе со следовавшим по нему составом, два вагона рухнули с высоты около 10 метров. Погибли 26 человек, десятки получили травмы. В больницах до сих пор остаются девять пострадавших. В связи с техногенной катастрофой был объявлен трехдневный национальный траур.