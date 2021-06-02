Лидеры Японии, США и Южной Кореи могут встретиться на саммите G7
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, президент США Джо Байден и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин могут провести совместные переговоры на предстоящем саммите Группы семи (G7) в Великобритании.
Об этом в среду со ссылкой на источники сообщила газета Yomiuri, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, инициатива проведения встречи была озвучена правительством США. Отмечается, что в ходе переговоров стороны могут обсудить, в частности, сотрудничество в выработке подхода к проблеме КНДР. При этом такая встреча лидеров трех стран станет первой с сентября 2017 года, подчеркивает издание.
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