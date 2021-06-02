В КНДР учреждена должность заместителя Ким Чен Ына

В Трудовой партии Кореи (ТПК) учреждена должность первого секретаря, которая, вероятно, все еще свободна и может достаться сестре лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Сообщается, что первый секретарь фактически будет выполнять функции заместителя генерального секретаря ТПК Ким Чен Ына.

"В случае чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных со здоровьем Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, вероятно, займет должность заместителя и будет временно исполнять обязанности преемника до того момента, пока власть не перейдет сыну Ким Чен Ына", - приводит "Рёнхап" слова бывшего южнокорейского министра по делам объединения Ли Чон Сока.

Ли Чон Сок подчеркнул, что выборы первого секретаря не требуют созыва съезда партии. Человека можно назначить на эту должность на пленарном заседании центрального комитета партии.

Ли Чон Сок также сообщил, что, по некоторым данным, эту должность может занять и один из близких помощников лидера КНДР секретарь ЦК ТПК Чо Ён Вон. Однако, по словам бывшего министра по делам объединения, такой расклад маловероятен, поскольку Чо Ён Вон не является членом семьи Ким Чен Ына.

"Мы не можем полностью исключить возможность того, что эту должность займет Чо Ён Вон, но пост заместителя, как представляется, больше направлен на обеспечение стабильности режима для преемника", - сказал Ли Чон Сок.