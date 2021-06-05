В Китае при взрыве на угольной шахте погиб один человек

По меньшей мере один человек погиб, семь пропали без вести в результате взрыва на угольной шахте в городском уезде Хэби центральной провинции Хэнань. Об этом в субботу сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на заявление местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, взрыв газа и угольной пыли произошел в пятницу около 17:50 по местному времени (12:50 мск) в шахте компании "Хэби мэйдянь".

В настоящее время на месте происшествия ведутся спасательные работы.