В Перу 17 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье
По меньшей мере 17 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье в северной части Перу. Об этом в среду сообщила на своем сайте радиостанция Erepepe, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, инцидент произошел в провинции Либертад. Водитель автобуса, перевозившего 33 человека, не справился с управлением, и транспортное средство упало в ущелье с высоты 200 метров. В результате ДТП шесть человек получили ранения, они доставлены в больницы.
В настоящий момент спасатели ведут поиски пропавших.
Руководители Армении должны быть привлечены к ответственности за разжигание вооруженного конфликта на Южном Кавказе – Питер Тейс
Лента новостей
Кыргызстан готов к новым шагам, направленным на развитие кыргызско-турецкого сотрудничества - Жапаров
Армянская агрессия против других рас продолжается: убийство гамбийца подняло на ноги всю Францию (ФОТО/ВИДЕО)
Армения и Азербайджан должны взять на себя обязательство об обмене информацией для успешного разминирования – Европарламент
Азербайджан и Иран подписали Меморандум о взаимопонимании по строительству автомобильного моста (ФОТО)
Грузинские журналисты обратились в международные организации в связи с гибелью азербайджанских коллег
Из солнечного Баку до снежного Магадана - лучшая женская роль фестиваля "Виват кино России!" (ВИДЕО, ФОТО)
Освобождение азербайджанских земель открывает уникальные возможности для развития полностью интегрированного региона - посол
Азербайджан обсуждает вопросы участия американских компаний в восстановлении освобожденных земель - министр (ФОТО)
В Азербайджане завершается прием обращений студентов из социально уязвимых групп в связи с финансированием платы за обучение
Паралич власти, наблюдаемый в Армении на протяжении последнего времени, только обострился – политолог
Братские отношения Турции и Азербайджана базируются на глубоких исторических корнях - депутат Милли Меджлиса
Азербайджанская таможня успешно реализует проекты по развитию международной торговли – Сафар Мехтиев (ФОТО)
Армения отказывается предоставить карты минных полей, нарушая все международные конвенции – посол Азербайджана
Стратегическое расположение Азербайджана позволяет реализовывать крупномасштабные проекты – министр (ФОТО)