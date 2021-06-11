Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Коста-Рики

Сейсмологи в четверг зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у берегов Коста-Рики. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр находился в 125 км к юго-западу от города Пунтаренас - административного центра одноименной провинции, в котором проживают около 35,6 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация об угрозе цунами, разрушениях и пострадавших не поступала.