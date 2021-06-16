США пожелали более тесных отношений с Тайванем в рамках действующих договоров

Соединенные Штаты хотели бы продолжить всестороннее развитие отношений с Тайванем, но при этом ограничиться существующими договорами. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, заявил кандидат на пост помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбрик.

"На нас лежит обязанность и дальше развивать наши крепкие отношения с Тайванем в каждом секторе", - приводят западные СМИ его слова на слушаниях в Сенате, посвященных его утверждению в должности.

На вопрос, поддерживает ли он изменения в политике США на этом направлении, Критенбрик ответил, что политика американской администрации в течение многих десятилетий отвечает задачам обеспечения безопасности и стабильности Тайваня и Тайванского пролива. При этом он указал на рост "агрессивного и угрожающего поведения" Пекина по отношению к Тайваню и отметил, что в этих обстоятельствах ответ США должен быть выверенным.