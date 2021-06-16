Фухимори рассчитывает переломить исход президентских выборов в Перу

Кандидат в президенты Перу от ультраправой партии "Народная сила" Кейко Фухимори, уступивший по результатам обработки всех голосов во втором туре президентских выборов в Перу, не признает своего поражения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как заявила политик во время выступления перед своими сторонниками в Лиме, она рассчитывает, что окончательный результат волеизъявления будет пересмотрен в ее пользу после рассмотрения апелляций.

Ранее ONPE опубликовал данные подсчета 100% голосов, согласно которым Фухимори уступила чуть более 44 тыс. голосов своему оппоненту Педро Кастильо, из леворадикальной партии "Свободное Перу". Его поддержали 50,125% избирателей, в то время как дочь бывшего перуанского диктатора Альберто Фухимори получила 49,875% голосов. При этом, согласно данным ONPE более 1 млн бюллетеней были признаны недействительными, а свыше 6,4 млн перуанцев в день голосования не явились на избирательные участки.

С момента начала подсчета голосов с небольшим перевесом лидировала Фухимори. Кастильо не признавал поражения и призывал сторонников сохранять спокойствие, предлагая дождаться завершения обработки бюллетеней в сельской местности. При этом представители леворадикальной партии потребовали от ЦИК вести максимально тщательный подсчет всех голосов.