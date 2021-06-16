Рост населения Сингапура за 10 лет оказался самым низким за последние полвека

Рост населения Сингапура за последние годы оказался самым низким с момента обретения независимости страны в 1965 году. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют опубликованные в среду результаты переписи населения, проводимой раз в 10 лет.

"В период с 2010 по 2020 год численность населения республики выросла до 5,6 млн человек, ежегодный прирост составил около 1,1%, что стало самым низким показателем за все годы", - говорится в пояснительной записке к документу. Одновременно наблюдается увеличение доли пожилого населения - с 9% в 2010 году до 15,2% в прошлом году. Средний возраст жителя Сингапура за этот же период вырос с 37,4 лет до 41,5 года.

Социологи также отмечают рост числа одиноких людей во всех возрастных группах, при этом семейные пары за последние десять лет стали меньше рожать детей, особенно это касается женщин с высшим образованием. В целом данный показатель снизился до 1,76, в 2010 году он составлял 2,02.

Кроме того, в докладе говорится, что за последние 10 лет выросло число атеистов в стране. Если 10 лет назад их число составляло около 15%, то в 2020 году - уже 20%. При этом основными религиями остаются буддизм (31%), христианство (18,9%), ислам (15,6%).