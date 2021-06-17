Китай впервые запустил корабль с космонавтами к своей орбитальной станции
Китай запустил свой первый пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» к строящейся орбитальной станции «Тяньгун». Трансляцию ведет CGTN, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
На борту корабля находятся трое космонавтов Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо. Запуск состоялся по графику, в 04.22 мск, с площадки на границе провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия. Для вывода корабля на орбиту используется ракета-носитель Long March-2F Y12.
Космонавты отправятся к выведенному на орбиту базовому модулю «Тяньхэ», чтобы начать строительство и расширение новой орбитальной станции.
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