Китай впервые запустил корабль с космонавтами к своей орбитальной станции

Китай запустил свой первый пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» к строящейся орбитальной станции «Тяньгун». Трансляцию ведет CGTN, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

На борту корабля находятся трое космонавтов Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо. Запуск состоялся по графику, в 04.22 мск, с площадки на границе провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия. Для вывода корабля на орбиту используется ракета-носитель Long March-2F Y12.

Космонавты отправятся к выведенному на орбиту базовому модулю «Тяньхэ», чтобы начать строительство и расширение новой орбитальной станции.