Moderna в июне увеличит поставки в Канаду вакцин до 8,5 млн доз

Американская компания Moderna увеличит в июне поставки в Канаду препаратов от нового коронавируса до 8,5 млн доз, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее канадский министр общественных работ и закупки Анита Ананд проинформировала, что от этого поставщика Канада в июне должна получить 7,1 млн доз вакцин.

Согласно последним данным Минздрава Канады, в настоящее время вакцинированы 24,8 млн человек старше 12 лет (74,3% населения). В Канаду доставлено 33 млн доз вакцин от коронавируса различных производителей, из них использованы более 30 млн доз.