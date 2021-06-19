Более 380 палестинцев пострадали в стычках с полицией Израиля на Западном берегу
По меньшей мере 386 палестинцев пострадали в результате столкновений с приграничной полицией Израиля на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в заявлении Палестинского общества Красного Полумесяца, распространенном в пятницу вечером, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Общее число раненых, с которыми работали наши бригады сегодня, достигло 386", - приводит текст сообщения палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa. Как уточняется, 286 человек получили отравления слезоточивым газом, 55 арабов были травмированы в результате выстрелов резиновыми пулями, 38 палестинцев получили ожоги, еще семеро пострадали от действия светошумовых гранат.
Основные стычки происходили близ населенных пунктов Бейта и Бейт-Даджан на юге провинции Наблус.
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