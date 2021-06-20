В Японии захвативший заложника безработный мужчина уснул перед штурмом

В японской префектуре Сайтама, которая находится поблизости от Токио, безработный мужчина, который на протяжении полутора суток удерживал в заложниках девушку, заснул перед штурмом и был обезврежен. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, рассказали в эфире телеканала NHK.

Инцидент произошел в четверг, 17 июня, в интернет-кафе — в Японии принято разделять помещения на изолированные друг от друга индивидуальные кабинки. В одной из таких мужчина захватил в заложники девушку, которую угрожал убить, после чего мужчина собирался совершить самоубийство.

Переговоры об освобождении девушки продолжались полтора дня, а после того, как полиция перестала получать от мужчины ответы на сообщения, было решено провести штурм. В кабинке японские полицейские обнаружили мужчину спящим.

Пока неизвестно, что побудило безработного совершить захват заложника, однако администрация интернет-кафе утверждает, что этот человек посетил заведение впервые.

В японских интернет-кафе в изолированных кабинках зачастую находится, помимо компьютера, диван, мягкая подстилка и подушки, а арендная почасовая оплата ниже, чем в отелях. При этом, многие интернет-кафе работают круглосуточно, чем пользуются туристы и малоимущие жители.