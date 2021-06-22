На юго-западе Японии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло вечером во вторник на юго-западном японском острове Суваносэ. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что в связи с этим метеорологи установили в районе третий уровень опасности по пятибалльной шкале. Это означает, что к вулкану нельзя приближаться на расстояние менее 2 км.
О пострадавших и разрушениях на острове не сообщается. В настоящее время на нем проживают около 80 человек, однако сама деревня находится в 4 км от вулкана.
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