На юго-западе Японии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло вечером во вторник на юго-западном японском острове Суваносэ. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в связи с этим метеорологи установили в районе третий уровень опасности по пятибалльной шкале. Это означает, что к вулкану нельзя приближаться на расстояние менее 2 км.

О пострадавших и разрушениях на острове не сообщается. В настоящее время на нем проживают около 80 человек, однако сама деревня находится в 4 км от вулкана.