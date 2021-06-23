Капитализация Microsoft достигла $2 трлн

Рыночная капитализация американской корпорации Microsoft во вторник достигла $2 трлн Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

По данным агентства Bloomberg, Microsoft стала одной из двух компаний в мире с рыночной капитализацией выше $2 трлн (вторая - Apple).

Microsoft - транснациональная компания, один из крупнейших в мире производителей программного обеспечения.