Не менее 18 человек погибли при пожаре в школе боевых искусств в Китае
По меньшей мере 18 человек погибли, еще 16 пострадали в результате пожара, возникшего в пятницу утром в тренировочном центре в китайском городе Шанцю в центральной провинции Хэнань, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Сообщается, что возгорание произошло в школе боевых искусств. Другие подробности инцидента пока не приводятся.
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