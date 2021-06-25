Не менее 18 человек погибли при пожаре в школе боевых искусств в Китае

По меньшей мере 18 человек погибли, еще 16 пострадали в результате пожара, возникшего в пятницу утром в тренировочном центре в китайском городе Шанцю в центральной провинции Хэнань, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что возгорание произошло в школе боевых искусств. Другие подробности инцидента пока не приводятся.