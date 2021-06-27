В Бурунди боевики убили на шоссе 15 человек
По меньшей мере 15 человек убиты вооруженной группой неизвестных на автомобильной дороге в центральной части Бурунди. Об этом сообщила в воскресенье южноафриканская новостная служба News-24, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По их словам, боевики 26 июня перегородили шоссе в районе Марамвиа и открыли стрельбу по приближающимся машинам и автобусам. Убиты 15 человек, еще 15 получили ранения, из них шестеро находятся в критическом состоянии.
Район, где совершено нападение, отцеплен. Власти ведут расследование произошедшего.
Лента новостей
Армения может оказаться в еще более худшем положении, так как сегодня ни одна из стран региона не заинтересована в экономическом сотрудничестве с ней – азербайджанский депутат
В Баку состоялась премьера историко-документального фильма "BİZ" о 44-дневной Отечественной войне (ФОТО)
Одобрено членство таможенной службы Азербайджана в Политической комиссии Всемирной таможенной организации (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Для сведения риска войны до нуля на Южном Кавказе должны быть выдвинуты различные инициативы. Мы готовы к этому
Президент Ильхам Алиев: После войны уже даны соответствующие указания, подписаны новые контракты, начался процесс приобретения новых вооружений
Президент Ильхам Алиев: Первая Карабахская война была для нас большой трагедией, национальной трагедией
Президент Ильхам Алиев: Единственный путь для развития Армении - это неиспользование в целом слов «Нагорный Карабах»
Президент Ильхам Алиев: Армении следует осознать, что Азербайджан и впредь, несомненно, будет приумножать свое могущество
Президент Ильхам Алиев: Ежедневно Карабахский вопрос находился в моей повестке дня, как Президента, на первом месте