В ЮАР с 28 июня введут жесткие меры по борьбе с коронавирусом

Третья волна COVID-19, начавшаяся в Южно-Африканская Республике, оказалась мощнее и опаснее, чем две предыдущие, и власти вынуждены ввести с 28 июня на две недели дополнительные ограничительные меры для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил в воскресенье президент ЮАР Сирил Рамапоса в обращении к нации, которое транслировалось на портале правительства страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С 28 июня до 11 июля запрещаются любые митинги и собрания: политические, социальные и религиозные, - отметил глава государства. - Время комендантского часа увеличивается, он будет действовать с 21:00 до 04:00 на территории всей страны. Вводится полный запрет на продажу алкоголя. Рестораны, кафе и бары будут работать только навынос и должны закрываться к 20:00. Запрещается передвижение между провинцией Гаутенг, которая наиболее других пострадала от третьей волны COVID-19, и другими частями страны за исключением производственной необходимости. Принято решение перенести на более раннее время школьные каникулы, все школы в стране должны закрыться в течение ближайших нескольких дней. Ограничения вводятся также для университетов, которые будут объявлены позднее". Президент уточнил, что все основные предприятия продолжат работу, но с соблюдением необходимых мер защиты против COVID-19, включая перевод части сотрудников на удаленные методы трудовой деятельности.

Рамапоса подчеркнул, что ношение маски является важнейшим требованием. "Каждый должен носить маску в общественных местах, включая магазины и общественный транспорт, - отметил президент. - Нарушители подлежат уголовному преследованию". В целом, по словам президента, в ЮАР с ближайшего понедельника начинает действовать четвертый уровень мер защиты от COVID-19 из пяти возможных. Пятый означает введение полного карантина с запретом покидать свои дома. "После истечении двух недель будет проведен анализ ситуации и принято соответствующее решение", - сообщил глава государства.

Штамм "Дельта"

Рамапоса подчеркнул, что третья волна коронавируса поддерживается в ЮАР быстрым распространением штамма "Дельта", который изначально был идентифицирован в Индии. "Вариант "Дельта" распространяется с повышенной быстротой, - заявил он. - Эта форма коронавируса, по словам наших ученых, в два раза более заразная, чем предыдущие штаммы COVID-19. Вариант "Дельта" способен заражать большее количество людей. Ученые сообщают, что переболевшие предыдущими формами коронавируса подвержены заболеванию штаммом "Дельта".

Президент предупредил, что третья волна коронавируса является более разрушительной и опасной, чем предыдущие. "Первая волна длилась в стране 6 недель, вторая - 9 недель, - сказал он. - Третья, видимо, будет более продолжительной". Он подчеркнул, что главной задачей властей является сокращение личных контактов между гражданами страны с тем, чтобы противостоять коронавирусной инфекции.

Президент ЮАР заявил, что программа вакцинации будет ускорена и расширена. "К текущему дню 2,7 млн южноафриканцев получили вакцину от коронавируса, - отметил Рамапоса. - Среди них - 480 тыс. сотрудников системы здравоохранения, которые прошли полный курс вакцинации. Идет вакцинация 5 млн человек в возрасте 60 лет и старше". В ближайшее время начнется вакцинация других категорий населения. В ЮАР на текущий день выявлены 1 928 897 инфицированных коронавирусом, умерли 59 900 человек. По этим показателям страна занимает первую позицию в Африке.