Китай планирует направить вице-премьера на церемонию открытия Олимпиады в Токио

Китай планирует направить вице-премьера Сунь Чуньлань на церемонию открытия Олимпийских игр в Токио. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщило агентство Kyodo.

По данным его источника в Коммунистической партии Японии, в настоящее время китайские власти прорабатывают этот вопрос.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, они состоятся с 23 июля по 8 августа. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит в 10 тыс. человек, заполняемость спортивных объектов во время соревнований не должна превышать 50%.