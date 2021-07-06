Китай планирует направить вице-премьера на церемонию открытия Олимпиады в Токио
Китай планирует направить вице-премьера Сунь Чуньлань на церемонию открытия Олимпийских игр в Токио. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщило агентство Kyodo.
По данным его источника в Коммунистической партии Японии, в настоящее время китайские власти прорабатывают этот вопрос.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, они состоятся с 23 июля по 8 августа. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит в 10 тыс. человек, заполняемость спортивных объектов во время соревнований не должна превышать 50%.
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