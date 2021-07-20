Бах: отмена Олимпиады была бы самым простым решением, но такой вариант не рассматривался

Отмена Олимпийских игр в Токио была бы самым простым решением, но Международный олимпийский комитет (МОК) этот вариант не рассматривал. Об этом во вторник на сессии МОК заявил президент организации Томас Бах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В связи с пандемией коронавируса проведение Игр в Токио было отложено на год.

"Отмена была бы самым простым вариантом для нас: мы бы получили страховую выплату и перешли бы к подготовке к Играм 2024 года в Париже. Но вариант отмены мы никогда не рассматривали, МОК никогда не бросает спортсменов таким образом", - сказал Бах.

"Мы пошли на беспрецедентный шаг перенести Олимпийские игры. Сегодня могу сказать честно - мы не знали, что все будет настолько сложно, - заметил он. - С таким раньше никто никогда не сталкивался. На такое решение мы могли пойти только благодаря полному доверию со стороны наших японских партнеров".

Церемония открытия Олимпийских игр в Токио пройдет 23 июля, соревнования продлятся до 8 августа.