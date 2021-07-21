Новое правительство Гаити во главе с премьером Анри взяло на себя управление страной

Церемония инаугурации нового состава правительства Гаити во главе с премьер-министром Ариэлем Анри прошла в столице республики, городе Порт-о-Пренс. Трансляция велась в эфире государственного телевидения страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Жовенель Моиз ранее выбрал меня потому, что видел во мне убежденного демократа, открытого к диалогу человека, способного оказать посредничество разным акторам политической жизни страны, - заявил Анри в своей речи. - В решении проблем Гаити должны принимать все гаитяне без исключений, и в ближайшие дни я продолжу встречи с представителями разных политических сил страны с целью прийти к национальному консенсусу". По словам Анри, противоборствующие силы должны в сложные для нации времена быть открытыми к диалогу и отказаться от навязывания своих интересов другим. Премьер отметил, что особенно важно восстановить доверие граждан к судебной системе государства.

"Одна из моих главных задач - убедить население в том что мы сможем восстановить порядок и безопасность", - добавил Анри. - С правоохранительными органами мы намерены восстановить стабильность для восстановления нормальной политической жизни [к выборам]".

Правительство Анри будет работать по меньшей мере до избрания нового главы государства. Политические круги Гаити отказались от идеи избрания временного президента на этот срок. Президентские и парламентские выборы в Гаити назначены на 26 сентября, второй тур выборов президента в случае необходимости пройдет 21 ноября.

Работавший в качестве министра внутренних дел и министра труда и социальных дел Гаити в 2015-2016 годах 71-летний Ариэль Анри был назначен на должность премьера президентом Гаити Жовенелем Моизом за два дня до убийства лидера страны. Анри не успел вступить в должность, и управление республикой на себя взял исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф. Позже последний заявил о готовности уйти в отставку с поста временного главы правительства "на благо страны", поскольку конфликт между политиками мог усугубить политический кризис. Жозеф получил должность министра иностранных дел и по делам религий в новом правительстве.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля, также была ранена первая леди страны Мартин Моиз. Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней. Похороны президента состоятся 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.