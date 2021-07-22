Сборная Гвинеи отказалась от участия в Олимпиаде в Токио из-за коронавируса
Сборная Гвинеи не примет участия в Олимпийских играх в Токио из-за пандемии коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на министра спорта Гвинеи Санусси Соу.
Церемония открытия Олимпиады пройдет 23 июля. Гвинею на соревнованиях должны были представить пять спортсменов.
"В связи с ростом числа заражений COVID-19 правительство, озабоченное сохранением здоровья гвинейских спортсменов, с сожалением решило отменить участие Гвинеи в играх в Токио, - сказал Соу.
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