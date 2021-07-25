Мадуро допустил возможность участия США в диалоге между властями и оппозицией Венесуэлы
США или другие страны могут выступить посредниками в переговорах между правительством и оппозицией Венесуэлы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил президент южноамериканской республики Николас Мадуро.
"Я надеюсь, что в начале августа мы сможем сесть за стол переговоров при поддержке правительства Норвегии и возможном участии правительств других стран мира. Это могли бы быть и США", - сказал он.
Мадуро заявил, что власти Венесуэлы "ведут диалог со всеми секторами оппозиции" и уже согласовали предварительную повестку для переговоров в Мексике.
Лента новостей
Проект закона о платежных услугах и системах находится на стадии согласования с госструктурами – ЦБ Азербайджана
Азербайджанская гимнастка выступила в вольных упражнениях в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
Азербайджанская гимнастка выступила на разновысоких брусьях в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
Азербайджанская гимнастка Марина Некрасова вступает в борьбу на летних Олимпийских играх-2020 в Токио
Группа представителей СМИ и НПО Азербайджана предложила передать построенное для журналистов здание семьям шехидов и ветеранов
Награбленное Разиным богатство спрятано в Баку? Таинственная история горы Кюхлю и экологический туризм (ФОТО)
Иван Тихонов продемонстрировал упражнение на кольцах в рамках квалификационных соревнований на Олимпиаде в Токио
Азербайджанский спортсмен продемонстрировал выступление на гимнастическом коне в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов продемонстрировал еще два упражнения в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов выступил в опорном прыжке и на параллельных брусьях в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
МГ ОБСЕ на протяжении 30 лет не добилась результатов в отношении карабахского конфликта - канадский эксперт
В Бейлагане простились с азербайджанским военнослужащим, погибшим в результате армянского обстрела (ФОТО)