Мадуро допустил возможность участия США в диалоге между властями и оппозицией Венесуэлы

США или другие страны могут выступить посредниками в переговорах между правительством и оппозицией Венесуэлы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил президент южноамериканской республики Николас Мадуро.

"Я надеюсь, что в начале августа мы сможем сесть за стол переговоров при поддержке правительства Норвегии и возможном участии правительств других стран мира. Это могли бы быть и США", - сказал он.

Мадуро заявил, что власти Венесуэлы "ведут диалог со всеми секторами оппозиции" и уже согласовали предварительную повестку для переговоров в Мексике.