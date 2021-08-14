В Нигерии 22 человека погибли при нападении на мусульманских паломников

По меньшей мере 22 человека убиты в субботу в штате Плато в центральной части Нигерии в момент, когда они возвращались с религиозной службы. Об этом,как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя полиции региона Убах Огаба.

"Нападение было совершено на колонну из пяти автобусов с мусульманскими паломниками, - заявил он. - Убиты 22 человека, еще 14 получили ранения".

В свою очередь нигерийская газета Premium Times Nigeria передает, что на дороге была устроена засада. По словам издания, мотивы нападения пока неизвестны.

В автобусе находились последователи известного в Нигерии исламского священнослужителя Дахири Баучи. Он принадлежит к влиятельному в Западной Африке реформаторскому суфийскому братству (тарикату) Тиджания. Власти штата, согласно поступающим данным, задержали 12 подозреваемых в нападении.