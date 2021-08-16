Правительство и оппозиция Венесуэлы договорились провести раунд переговоров в сентябре
Представители правительства и оппозиции Венесуэлы провели несколько встреч в Мексике и договорились провести новый раунд переговоров в начале сентября. Об этом говорится в совместном заявлении делегаций, которое в воскресенье распространил в Twitter МИД Норвегии - страны, которая выступает посредником в диалоге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы сообщаем, что снова встретимся 3-6 сентября", - говорится в заявлении.
Правительство и оппозиция отметили, что 14-15 августа "провели конструктивные встречи при посредничестве Норвегии". "Мы обсудили создание механизма консультаций с политическими и общественными деятелями, который будет включать максимально все возможные стороны", - говорится в заявлении.
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