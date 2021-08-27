Власти Таиланда бесплатно раздадут населению 8,5 млн экспресс-тестов на коронавирус

Национальный совет по безопасности здравоохранения Таиланда одобрил закупку 8,5 млн наборов тестирования для выявления антигена к коронавирусу и планирует бесплатно распространить их среди населения королевства. Bласти потратили на закупку экспресс-тестов 1 млрд батов ($30,5 млн), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В июне, когда впервые были зарегистрированы случаи заражения штаммом "дельта", ежедневная нагрузка на здравоохранение значительно выросла. До недавнего момента были доступны только ПЦР-тесты, на получение результатов которых уходило не менее 24 часов. Кроме того, в день таким образом возможно было проверить не более 70 тыс. человек, а длительное ожидание в очереди отпугнуло многих людей от процедуры. В условиях продолжающегося экономического спада, вызванного пандемией, ряд семей с низкими доходами не может позволить себе наборы для самопроверки.

Инициатива по распространению бесплатных экспресс-тестов, как пишет издание, не только поможет сдержать распространение коронавируса, но и откроет путь к нормальной жизни. Ожидается, что к сентябрю миллионы этих наборов будут предоставлены поставщиками медицинских услуг и аптеками по всей стране. Основными получателями тестов станут граждане Таиланда и рабочие-мигранты. В течение 2022 финансового года власти намерены продолжить реализацию этой идеи.

В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 1,13 млн, вылечились более 943,7 тыс. человек, умерли более 10,5 тыс. пациентов.