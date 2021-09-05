Мятежники задержали президента Гвинеи
Устроившие мятеж в Гвинее задержали президента страны Альфу Конде.
Об этом со ссылкой на источники сообщает местный портал Guinee News, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Согласно имеющимся данным, главу государства захватили силы спецназначения, которыми управляет полковник Мамади Думбуя.
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