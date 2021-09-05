В Панджшере убили пресс-секретаря Фронта национального сопротивления Фахима Дашти
Пресс-секретарь Фронта национального сопротивления в не подчинившейся движению "Талибан" северной афганской провинции Панджшер Фахим Дашти был убит в ходе непрекращающихся в регионе боестолкновений. Об этом сообщило в воскресенье агентство The Khaama Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Подробности произошедшего пока не приводятся.
Ранее в воскресенье Дашти написал на своей странице в Twitter о том, что "Талибан" практически полностью был выбит из провинции.
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