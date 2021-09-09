При пожаре в ковид-больнице в Северной Македонии погибли 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли в результата пожара в коронавирусной больнице в городе Тетово в Северной Македонии. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения страны Венко Филипче в своем аккаунте в Twitter, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"На данный момент подтверждено, что 10 человек погибли в результате пожара, однако это число может возрасти", - написал Филипче. Министр здравоохранения также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Ранее Филипче сообщил, что "пожар уже потушен, все бригады скорой помощи мобилизованы для оказания помощи пострадавшим".