Восемь человек погибло после опрокидывания судна в китайской провинции Гуйчжоу

В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая перевернулось пассажирское судно, восемь человек погибли, еще семеро числятся пропавшими без вести, сообщают местные СМИ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Отмечается, что судно рассчитано не перевозку 40 пассажиров. Итоги предварительного расследования свидетельствуют, что спасателям удалось извлечь из воды 39 человек. Восемь из них были доставлены в больницу, но медики оказались бессильны, и они скончались. Пока не ясна судьба еще семерых пассажиров.

На место происшествия прибыли представители руководства провинции, принимаются меры по поиску пропавших без вести и оказанию помощи пострадавшим. О причинах аварии не сообщается.