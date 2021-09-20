Глава ВОЗ прибыл в Кабул для переговоров с талибами

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус прибыл в понедельник с визитом в Кабул. Об этом сообщил афганский телеканал TOLOnews, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям канала, в ходе визита Гебрейесус намерен встретиться с представителями захватившего власть в Афганистане движения "Талибан". Отмечается, что основной темой встреч станет проблема "прекращения помощи сектору здравоохранения Афганистана со стороны Всемирного банка, а также возможности ее возобновления".