Китай пообещал никогда не нападать на другие страны
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин пообещал, что Китай никогда не будет нападать на другие страны. Он заявил об этом во вторник на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
Цзиньпин также заявил, что КНР не будет добиваться гегемонии.
«Китай никогда не будет нападать на другие страны, притеснять кого-либо или добиваться гегемонии», — сказал он.
Ранее Си Цзиньпин оценил последствия противостояния Китая и США. Он сообщил в ходе телефонного разговора президенту США Джо Байдену, что возможный конфликт между Пекином и Вашингтоном поставит под угрозу не только непосредственно Китай и США, но и весь мир. Китайский лидер отметил, что китайско-американское сотрудничество принесет выгоду обеим сторонам и всему миру.