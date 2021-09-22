Мун Чжэ Ин призвал возобновить диалог между КНДР, Южной Кореей и США

Другие страны 22 сентября 2021 02:51 (UTC+04:00)
Мун Чжэ Ин призвал возобновить диалог между КНДР, Южной Кореей и США

Южная Корея рассчитывает на возобновление в самое ближайшее время диалога между Пхеньяном, Сеулом и Вашингтоном. Об этом заявил во вторник президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, выступая на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я призываю к скорейшему возобновлению диалога между двумя Кореями и между США и КНДР", - отметил Мун Чжэ Ин. При этом южнокорейский лидер выразил уверенность, что "Корейский полуостров сможет на своем примере продемонстрировать силу диалога и сотрудничества для достижения мира".

Первая встреча южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, состоявшаяся в апреле 2018 года, привела к серии контактов на высшем уровне не только между Севером и Югом Кореи, но и между Пхеньяном и Вашингтоном. Однако мирный процесс остановился после того, как в ходе саммита в Ханое в феврале 2019 года Ким Чен Ын и бывший тогда президентом США Дональд Трамп не смогли достичь договоренности по принципиальным вопросам денуклеаризации Корейского полуострова. После этого по инициативе КНДР прекратились также межкорейские обмены и диалог.

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