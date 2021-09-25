Австралия призвала к созданию сильной и независимой ВОЗ

Австралия призывает к созданию более сильной и независимой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с расширенными полномочиями в области эпидемического надзора и скорейшему выяснению причин пандемии COVID-19. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон в ходе выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Австралийский премьер заявил, что мировое сообщество должно научиться "предотвращать будущие пандемии", для чего необходимо создать "сильную и независимую Всемирную организацию здравоохранения с расширенными полномочиями по эпиднадзору и реагированию на пандемии". "Обязанность каждой страны - члена Всемирной организации здравоохранения - разделять стремление к созданию организации, способной защитить всех нас в обстоятельствах, подобных нынешним", - подчеркнул Моррисон.

Кроме того, премьер-министр отметил, что странам мира "необходимо ускорить работу по изучению того, как впервые появился COVID-19". "Австралия призвала к независимому расследованию, и рассматривает понимание причин этой пандемии как необходимый, а не политический вопрос, важный для предотвращения следующей [пандемии]. Нам нужно это знать, чтобы предотвратить смерти и бедствия, которые снова обрушатся на мир, и это единственная мотивация", - заключил он.