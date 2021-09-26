Десять человек пропали после схода оползня на юго-западе Китая
Не менее десяти человек пропали без вести в провинции Сычуань на юго-западе КНР из-за оползня, сообщает CGTN со ссылкой на местные СМИ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Уточняется, что инцидент произошел в округе Тяньцюань. К сходу оползня привели сильные дожди.
В настоящее время идут спасательные работы.
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