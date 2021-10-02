Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов архипелага Тонга
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в субботу у берегов Королевства Тонга в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 186,2 км к юго-западу от столицы королевства города Нукуалофа (население около 22,4 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация об угрозе цунами, разрушениях и пострадавших не поступала.
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