Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов архипелага Тонга

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в субботу у берегов Королевства Тонга в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 186,2 км к юго-западу от столицы королевства города Нукуалофа (население около 22,4 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация об угрозе цунами, разрушениях и пострадавших не поступала.